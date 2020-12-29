2020-12-29

القبض على مواطن سرق أجهزة كمبيوتر من 3 مدارس في المدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر تورطه في سرقة أجهزة كمبيوتر وشاشات تلفزيونية من 3 مدارس.

وبحسب ما ذكر مقطع فيديو منشور على سناب الداخلية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة المسروقات أكثر من 63 ألف ريال، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق متابعات الخليج 365 لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



