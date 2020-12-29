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شاهد صور الحياة البرية الأكثر وحشية لعام 2020
اللقطات تكشف لحظات مذهلة
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
تم الكشف عن صور الحياة البرية الأكثر وحشية هذا العام- بما في ذلك تمساح آكل لحوم البشر يزن 1200 رطل وبطريق مقطوع الرأس.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا العام مليء بعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ولكنه كان أيضًا وقتًا لجأ فيه الناس إلى الطبيعة والحياة البرية من أجل الهروب من عمليات الإغلاق.
لقطات مذهلة:
وأظهرت صور مبهجة زوجًا من الدلافين الأسكتلندية وهي تؤدي سلسلة من الحيل البهلوانية قبالة ساحل الجزيرة السوداء بالقرب من إينفيرنيس بأسكتلندا، وأظهرت طيور الأطيش الصاخبة وهي تغوص بعد تناول وجبة خفيفة لذيذة من الماكريل قبالة شتلاند.
وكشفت لقطة أخرى مثيرة عن اللحظة التي توقفت فيها القلوب، قفزت إمبالة وهو الظبي الإفريقي بشكل مهيب في الهواء لتهرب بأعجوبة من فهد مفترس سالمًا في كينيا، بينما التقط آخر نسرًا أصلع مذهلًا أثناء انطلاقه بصيده في ألاسكا.
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