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2020-12-29 القبض على قائد مركبة مخالف في جدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مخالف في جدة. وأكد المرور ردًّا على مواطن نشر مقطع فيديو لقائد المركبة على موقع تويتر، أنه تم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.



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