2020-12-29

الرئيس الجزائري يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في ألمانيا

متابعات الخليج 365 - متابعة

عاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد رحلة علاجية في ألمانيا.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق أن حالة الرئيس عبدالمجيد تبون الصحية تتحسن إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة في بيان: “يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد، ويطمئن الطاقم الطبي بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج، وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي”.

يذكر أن تبون من مواليد 17 نوفمبر 1945، وفاز برئاسة البلاد في 13 سبتمبر 2019، وحصل على المركز الأول في الانتخابات بنسبة 58.15% من الأصوات.

