شكرا لقرائتكم خبر عن السفير القين يزور ملحقية إسبانيا الثقافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار سفير خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الإسبانية مدريد عزام القين، الملحقية الثقافية في العاصمة، في أولى جولاته عقب مباشرته عمله سفيرا للمملكة في مدريد مؤخرا. وكان في مقدمة مستقبلي السفير، مساعد الملحق الثقافي د. حمد آل معمر وعدد من منسوبي الملحقية، وقد قام القين بالاطلاع على أنشطة وبرامج الملحقية كما التقى بمنسوبيها.



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