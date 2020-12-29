شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الفقيهي والحكمي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيدين الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد علي حكمي، من منسوبي الحرس الوطني، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، عبّر ذوو الشهيدين الفقيهي والحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العزّ والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الفقيهي والحكمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.