شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في احتمالية تواطؤ مقاولين في منافسات حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق تجاه ما ورد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن احتمالية تواطؤ مقاولين في منافسات حكومية، ومخالفة عدد من المنشآت لنظام "المنافسة".

وقال المجلس أنه جرى اتخاذ تلك الإجراءات مع 10 مقاولين لاحتمال تواطئهم في المنافسات، و4 منشآت لاستغلال وضعها المهيمن، وهي منشأة في قطاع الطباعة والنشر، وأخرى في قطاع تصنيع الأدوية، ومنشأتان في قطاع خدمات الأعمال.

كما قام المجلس بالاطلاع على نتائج التحقيق في إحالات سابقة مع عددٍ من الموردين والمقاولين في بعض المشاريع الحكومية بمخالفة نظام المنافسة، وأصدر قرارات بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 10 منشآت.