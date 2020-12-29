شكرا لمتابعة خبر عن سر منع دخول الأطفال للمسجد النبوي أو الروضة الشريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قررت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، منع دخول الأطفال للمسجد النبوي للزيارة أو الروضة الشريفة.

وأبانت أن ذلك يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى المملكة، كشفت عن إجمالى المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا.

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.