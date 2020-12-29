شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الملكية الفكرية تضبط عدة أجهزة حاسب آلي تحتوي على برمجيات منتهكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، عدد من أجهزة الحاسب الآلي التي تحتوي على برمجيات منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

وقالت الهيئة أن خلال الحملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة على مختلف مناطق المملكة وذلك لتعزيز احترام الملكية الفكرية.

جاء ذلك انطلاقا من المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق تنظيمها، وقد حذرت الهيئة سابقا من الترويج أو الاتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية.

وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق العقوبات الرادعة بهذا الشأن، سعيا إلى الإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية، ولا سيما المتعلقة بمجال حقوق المؤلف.