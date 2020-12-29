شكرا لمتابعة خبر عن موعد الحالة المطرية السابعة التي تتعرض لها المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خلال توقعاته، إن درجة تأثير الحالة المطرية السابعة التي تتعرض لها المملكة، ستكون غدًا الأربعاء.

وأضاف " الحصيني " بمداخلة لإذاعة الرياض "، أن الحالة المطرية المتوقعة ليوم غد الأربعاء، ستكون ضمن حالة شتوية ممطرة، وتعد الحالة السابعة لهذا العام 1442 هـ.

ولفت إلى أنها تشهد تذبذبًا في درجات الحرارة يتراوح ارتفاعًا وانخفاضًا ما بين ثلاث إلى أربع درجات، يمتد تأثيرها إلى دولة الكويت، وقد تكون الأمطار غزيرة في نطاقات محددة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس الغد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.