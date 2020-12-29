شكرا لمتابعة خبر عن " التأمينات " تحسم الجدل حول تغيير المسمى الوظيفي لصاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل يمكنه تغيير المسمى الوظيفي، وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وأضافت " التأمينات الاجتماعية ":" يمكن لصاحب العمل تعديل المسمى الوظيفي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين ".

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حددت شروط صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين، مبينة أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين إذا ترك العمل وتوافرت الشروط اللازمة للصرف.

وأشارت مؤسسة التأمينات، إلى أن شروط صرف معاش التقاعد تتمثل في بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن أي عمل خاضع لنظام التأمينات.

وتوفر مدة اشتراك مسجلة في النظام " 120 شهرا فأكثر " أو 60 شهرا على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية 120 شهرا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.