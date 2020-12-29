السعودية تبعث برسالة لسلطان عُمان لحضور القمة الخليجية

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، رسالة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لحضور القمة الخليجية.

وسلم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى نائب رئيس الوزراء العماني، فهد آل سعيد، في مسقط اليوم.

واستعرض الطرفان الإنجازات التي تتحقق لشعوب الدول الأعضاء في المجلس، متذكرين جهود السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وكان الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يشار إلى أنه من المقرر عقد القمة الخليجية وانطلاقها في الخامس من يناير القادم 2021.