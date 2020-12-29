رئيس البريد السعودي: وفرنا 170 ألف تصريح للعاملين بتطبيقات التوصيل

أوضح رئيس الهيئة العامة للبريد السعودي آنف بن أحمد أبانمي، أن المؤسسة أوصلت أكثر من 10 آلاف شحنة دوائية لمنازل المواطنين، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال آنف أبانمي خلال تصريحاته لقناة روتانا: «رحلة التحول الاستراتيجي بدأت برؤية ورسالة جديدة و3 محاور رئيسة، الأول التركيز على تطوير الأعمال، الثاني القيادة والثقافة المؤسسية، والمحور الثالث بناء الشراكات مع الأطراف ذات العلاقة».

وأضاف: «كورونا كانت تحديًا كبيرًا؛ لكن من قلب التحديات تأتي الفرص.. وفقنا خلال الجائحة في تقديم إنجازات منها: توصيل أكثر من 10 آلاف شحنة دوائية لمنازل المواطنين، وأسهمنا في توفير أكثر 170 ألف تصريح للعاملين في التطبيقات خلال الحظر».

وتابع: «طبقنا سياسة حازمة ليس فيها أي تنازلات عن الإجراءات الاحترازية خلال فترة الجائحة، وأحيي كل زملائي وزميلاتي في المؤسسة على ما قدموه في هذه الظروف».

وواصل: «المؤسسة أوصلت من 57 إلى 60 ألف مادة من خلال مبادرة (لسلامتك نوصلها لك) أثناء الجائحة».

وأتم: «طريقة (العمل عن بعد) التي تم اعتمادها خلال الجائحة غيرتنا للأبد، وأرقام الموثوقية في توصيل الوصفات الدوائية وصلت إلى 100%، وهذا يعني أن كل شحنة وصلت للمكان الصحيح وفي الوقت المناسب».

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