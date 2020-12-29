الحصيني: الحالة المطرية «السابعة» غدًا الأربعاء.. وتذبذب في الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، درجة تأثير الحالة المطرية السابعة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، غدًا الأربعاء.

وقال الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إنَّ الحالة المطرية المتوقعة ليوم غد الأربعاء، ستكون ضمن حالة شتوية ممطرة، وتعد الحالة السابعة لهذا العام 1442 هـ، وتشهد تذبذبًا في درجات الحرارة يتراوح ارتفاعًا وانخفاضًا ما بين ثلاث إلى أربع درجات، يمتد تأثيرها إلى دولة الكويت، وقد تكون الأمطار غزيرة في نطاقات محددة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

الزعاق: نعيش أول أيام الشولة وأطول ليالي العام