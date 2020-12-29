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الحصيني: الحالة المطرية «السابعة» غدًا الأربعاء.. وتذبذب في الحرارة

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تكون غزيرة بنطاقات محددة..

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، درجة تأثير الحالة المطرية السابعة التي تتعرض لها المملكة العربية ، غدًا الأربعاء. 

وقال الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إنَّ الحالة المطرية المتوقعة ليوم غد الأربعاء، ستكون ضمن حالة شتوية ممطرة، وتعد الحالة السابعة لهذا العام 1442 هـ، وتشهد تذبذبًا في درجات الحرارة يتراوح ارتفاعًا وانخفاضًا ما بين ثلاث إلى أربع درجات، يمتد تأثيرها إلى دولة الكويت، وقد تكون الأمطار غزيرة في نطاقات محددة. 

 إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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