عبر نظام فارس.. طريقة تنفيذ طلبات الصرف من مستودعات المدارس

أضافت وزارة التعليم، خدمة جديدة يمكن من خلالها تسجيل طلبات الصرف من المستودعات للمدارس عبر نظام فارس.

وأعلنت وزارة التعليم، السبت الماضي، عن قرب انتهاء المدة الممنوحة للمعلمين والمعلمات من أجل رصد ساعات تطويرهم المهني في نظام فارس، وذلك بعد أن أتاحت أيقونة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في حساباتهم على نظام فارس.

التسجيل في نظام فارس

وحددت وزارة التعليم ، آلية وخطوات التسجيل في نظام فارس من خلال إتباع الخطوات التالية بالترتيب:

- ادخل علي موقع وزارة التعليم من خلال الرابط المباشر بـ (الضغط هنا).

- انقر للدخول على إدارة التعليم التابع لها.

- اضغط على نظام فارس من قائمة الخدمات الإلكترونية.

- قم بالضغط علي اختيار التسجيل لأول مرة للخدمة الذاتية.

- سوف يتم نقلك إلي صفحة أخري بشكل تلقائي.

- اكتب رقم الهوية الخاص بك.

- ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك الذي يمكن للوزارة التواصل معك من خلاله.

- اكتب رقم الكشف الخاص بك.

- أعد إدخال رمز التحقق الخاص بك.

- استكمل أي بيانات أخري مطلوبة بشكل صحيح.

وبعد الانتهاء من ملأ البيانات بشكل صحيح قم بالضغط علي تسجيل دخول، وانتظر بعدها بضع ثواني حتى تستلم رسالة علي بريدك الإلكتروني تفيد باكتمال تسجيل الحساب بشكل صحيح، وفي الرسالة ستجد اسم المستخدم الخاص بحسابك وكلمة السر الخاصة بحسابك.

طلبات الصرف من المستودعات للمدراس

وشرحت وزارة التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني، آلية الاستفادة من خدمة طلبات الصرف من المستودع للمدراس وتنفيذها وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على نظام فارس (الخدمة الذاتية) من خلال بيانات الدخول الخاصة المرسلة لقائدي المدارس

- اختر صلاحية الطلبات للمدارس من الشاشة الرئيسة

- قم بالبحث برقم (الصنف) المطلوب أو اسمه حسب الدليل المرسل للمدراس.

- اختر الصنف المطلوب بالضغط على اختيار «طلب الصرف».

- لإضافة أصناف أخرى بعد الانتهاء قم بالضغط على «عرض الطلب والخروج».

- قم بتعبئة بيانات المستلم المطلوبة ثم انقر على «ذهاب».

- قم بتعبئة بيانات التسلم ثم اضغط «تنفيذ».

- سيظهر رقم الطلب المقدم إلى سلسة الاعتماد وتكون حالته «جاري التشغيل».

- يمكنك متابعة اعتماد الطلب عن طريق الضغط على «جاري التشغيل».

- بعد الانتهاء من الاعتماد تصبح حالة الطلب «اعتماد» ويكون جاهز لاستلامه من المستودعات.

إرسال البيانات في نظام فارس

ويمكن إرسال بيانات التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في حساباتهم على نظام فارس، من خلال إتباع الإجراءات التالية:

- الدخول على نظام فارس.

- النقر على صلاحيات الخدمة الذاتية.

- الانتقال إلى بيانات الأنشطة للتطوير المهني.

- إدخال اسم النشاط أو الدورة.

- إدخال اسم الجهة التي منحت الدورة.

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