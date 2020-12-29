السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "الفقيهي والحكمي "



جيزان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيدين الفقيهي والحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العزّ والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

// انتهى //

22:44ت م

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جيزان 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيدين الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي والجندي أول فواز بن محمد علي حكمي ، من منسوبي الحرس الوطني اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم، عبّر ذوو الشهيدين الفقيهي والحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العزّ والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.// انتهى //22:44ت م0180

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