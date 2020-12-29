السعودية اليوم / الصحة الكويتية: لا يوجد حتى الآن ما يدل على وجود تحوُّر جيني لكورونا في البلاد



الكويت 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على وجود تحور جيني لفيروس

وأوضح السند خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة أن هناك جهوداً قائمة من فرق فنية بوزارة الصحة للقيام بدراسات وتخطيط جيني للفيروس للتعرف على أنماط فيروس كورونا، وفيما لو كانت هناك سلالات جديدة.

وأكد مواصلة الفرق الطبية وكوادر الوزارة عملها على أكثر من صعيد من حيث المسحات والخدمات المقدمة في مراكز الحجر ومراكز (كوفيد19) في المناطق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية كما أن الجهود متواصلة للتطعيم واليوم هو الثالث منذ بدء التدشين الفعلي لحملة التطعيم.

// انتهى //

22:30ت م

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الكويت 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على وجود تحور جيني لفيروس كورونا في الكويت.وأوضح السند خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة أن هناك جهوداً قائمة من فرق فنية بوزارة الصحة للقيام بدراسات وتخطيط جيني للفيروس للتعرف على أنماط فيروس كورونا، وفيما لو كانت هناك سلالات جديدة.وأكد مواصلة الفرق الطبية وكوادر الوزارة عملها على أكثر من صعيد من حيث المسحات والخدمات المقدمة في مراكز الحجر ومراكز (كوفيد19) في المناطق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية كما أن الجهود متواصلة للتطعيم واليوم هو الثالث منذ بدء التدشين الفعلي لحملة التطعيم.// انتهى //22:30ت م0172

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