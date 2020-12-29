السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 14089 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا 320 حالة وفاة و 14089 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 1893502 إصابةً، في حين بلغ عدد الوفيات 50442 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.

// انتهى //

21:59ت م

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مدريد 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 320 حالة وفاة و 14089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بلغت 1893502 إصابةً، في حين بلغ عدد الوفيات 50442 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.// انتهى //21:59ت م0170

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