أدنوك تزيد من توسعاتها بمجال تشغيل محطات الوقود في السعودية

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، أنها تخطط لتوسيع أصول توزيع الوقود في السعودية، وستتطلع لشراء المزيد من محطات الوقود في المملكة.

وسلط موقع بترول بلازا المختص بأخبار النفط الضوء على بيان الشركة، حيث قال: إن مجلس إدارة أدنوك للتوزيع سيعقد اجتماعا في 30 ديسمبر المقبل لمناقشة الاستحواذ على أصول توزيع وقود في السعودية بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي (10 ملايين دولار).

نجاح أدنوك في السعودية:

وحصلت شركة أدنوك للتوزيع على ترخيص لامتلاك وتشغيل وإدارة محطات الوقود في جميع أنحاء السعودية في عام 2018، وافتتحت موقعين أوليين في نفس العام- على طول طريق الرياض- الدمام السريع، وفي مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء.

بعد النجاح الأولي لهذه المحطات الأولى، والتي حققت أرباحًا تزيد عن 30%، أعلنت أدنوك العام الماضي عن نية الشركة لتوسيع عملياتها في السعودية بخدمات

إضافية مثل عروض غسيل السيارات وتناول الطعام.

وقال تقرير أدنوك للمناقشة والتحليل الإداري للربع الثالث من عام 2020: “نرى سوق الوقود في السعودية كبيرًا ومجزئًا”.

وأضاف: “نعتقد أنه يمكن الاستفادة من خبرة أدنوك للتوزيع ونقاط قوتها لتقديم محطات وقود عالمية المستوى ومعايير خدمة العملاء في السعودية لتحقيق النمو”.

ريادة أدنوك:

وفي سبتمبر 2020، أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، عن إتمام عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم شركة أدنوك للتوزيع، وبيعت هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار) والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة، حيث تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 درهمًا، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18% على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصمًا بنسبة 5% على متوسط سعر السهم للثلاثة أشهر الماضية.

وتعتبر شركة أدنوك للتوزيع إحدى الشركات الرائدة على مستوى الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، حيث تدير الشركة 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية.

