فيديو.. أمير عسير يؤجل شيلة صلح بلسمر التاريخي بعد وفاة اللواء الأسمري

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أرجأ أمير عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الشيلة التي كانت معدة بمناسبة حفل صلح بلسمر التاريخي بين أسرتي آل جرمان وآل غرامة بعد وفاة مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري يوم أمس الاثنين.

وأثناء حضوره مناسبة بين الأسرتين لاستكمال مقتضيات الصلح التاريخي، وقبيل أن تبدأ فقرة الفلكلور الشعبي لفرقة بلسمر التراثية على إيقاع شيلة أعدت بهذه المناسبة طلب أمير عسير من كامل الفرقة والداعين أن يقفوا أمامه ثم بين لهم إدراكه لأهمية الموروث في السلم وابتهاجاته وفي الحرب ووقفاته.

وقال تركي بن طلال : لكن بحكم أنه قد انتقل إلى رحمة الله هذا اليوم (أمس) اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة الذي عاش حتى مات مخلصًا لدينه ووطنه وولاة أمره، والذي نجلّه وتجلونه أنتم، ولاحتمال وجود بعض أقاربه أيضًا في هذا المحفل، فإنني أرغب في إلغاء هذه الفقرة عزاءً لأسرته ولكم ولنا فيه، وتأجيل الاحتفال بهذه الطريقة العريقة المقدرة لوقت آخر أكثر ملاءمة.



