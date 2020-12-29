489 مليون زيارة لـ رابط منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع الـ17

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت إحصائيات وزارة التعليم، أن هناك 489 مليون زيارة لرابط منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع السابع عشر من الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول.

ونشرت التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، إنفوجرافيك يبين بعض الإحصائيات الخاصة بمنصبة مدرستي خلال الفترة الماضية بالنسبة إلى التعليم الحكومي والتعليم الأهلي.

وسهلت منصة مدرستي من تجربة الطلاب والمعلمين لأداء الاختبارات عن بُعد، حيث توفر محتوى رقميًّا يساعد الطالب في الاستعداد والاستذكار والتقييم الذاتي عبر نماذج اختبارات قصيرة إلكترونية على مستوى المادة والوحدة والدرس.

كما توفر للمعلم بنوك أسئلة وأدوات مختلفة للقياس والتقييم وتقديم التغذية الراجعة للطالب، إذ إن أدوات التقييم والقياس جزء مهم من رحلة الطالب التعليمية لتعزيز التحصيل العلمي.



