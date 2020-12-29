شكرا لقرائتكم إرشادات هامة عند استخدام السخان الكهربائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-29 إرشادات هامة عند استخدام السخان الكهربائي منها التأكد من وجود صمامي الأمان متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 6 إرشادات هامة لضمان استخدام السخان الكهربائي، مشددةً على أهمية اتباع تلك الإرشادات الأساسية للحفاظ على السلامة. ونشرت هيئة المواصفات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 6 إرشادات يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي، وهي كالتالي: – تأكد من وجود صمامي أمان (علوي وسفلي). – التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب للمياه. – تابع لمبة البيان وتأكد من عمل الثرموستات من خلالها. – إجراء الفحص الدوري على السخانات من قبل فني مختص. – التأكد دائمًا من وجود منظم حراري (ثرموستات) يعمل على فصل الدائرة الكهربائية. – تنظيف صمام الأمان الأساسي الموجود أسفل السخان واستبداله سنويًّا.



كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات هامة عند استخدام السخان الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.