شكرا لقرائتكم شرطة المدينة تضبط مواطنًا سرق 6 معدات قيمتها 707 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-29 شرطة المدينة تضبط مواطنًا سرق 6 معدات قيمتها 707 آلاف ريال تم القبض عليه متلبسًا وأعاد 3 منها متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على شخص لتورطه بسرقة (6) معدات من عدة أحياء بقيمة 707 ألأف ريال. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة (6) معدات ، وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، و تم القبض عليه متلبساً وهو يقود إحداها ، وقد تم استرداد (3) منها ، وتقدر قيمة المعدات المسروقة حوالي (707,000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة ، وإحالته إلى النيابة العامة.



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