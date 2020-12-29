فيديو.. وزير الطاقة : نحرص أن تكون السعودية دولة رئيسية في مجال البترول والغاز

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية تحرص على أن تكون دولة رئيسية في مجال البترول والغاز، وفي مجالات الطاقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن ما تحقق في المملكة اليوم هو نتاج عمل جماعي ونموذجي يأخذ في الاعتبار حقوق الدولة.

وكان وزير الطاقة، شهد اليوم توقّيع شركة “أكوا باور” اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميجاواط، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وسيقام في منطقتي أبشيرون وخيزي في جمهورية أذربيجان.

كما أعرب سموه عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة “أكواباور” من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وجمهورية أذربيجان الشقيقة، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.

