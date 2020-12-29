شكرا لقرائتكم خبر افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مستشفى جازان التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس، حزمة من المشاريع التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية تجاوزت 154 مليونا و796 ألف ريال.

وشملت المشاريع افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ، العيادات، الأشعة، المختبر، الصيدلية).

وتضمنت مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية، وهي (مركز صحي مخطط 5، مركز صحي الكربوس، مركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وتحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد والطب والاتصال وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

كما بحث الأمير محمد بن ناصر مع وزير الصحة خلال مراسيم التدشين احتياجات المنطقة من المشاريع الصحية وسير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الوقت المحدد لها، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه تنفيذ البعض منها، موجها بأهمية العمل الجاد والمخلص بما يسهم في الرقي بالخدمات الطبية إلى مستوى متطور، يحقق طموح المستفيدين من أهالي المنطقة والمقيمين، إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

إلى ذلك تجول وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على العديد من المشاريع الصحية المنفذة والتي تعد تحت التنفيذ بالمنطقة.

واستهل الجولة بالوقوف على مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام الجاري العمل على تنفيذه حاليا، مستمعا إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن الحربي عن مراحل العمل الجاري تنفيذها، وفق المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع، التي تطبق من خلالها المعايير العالمية في الأمن والسلامة، إلى جانب مراحل تنفيذ العمل.

كما تفقد مشروع إنشاء مستشفى جازان التخصصي، الجاري العمل على تنفيذه جنوب مدينة جازان، ووقف على سير العمل بتجهيز وتأثيث المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، ومشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي تم الانتهاء منه، وتفقد العمل بالمرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، والمبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومشروع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومشروع النادي الصحي.

مشاريع جرى تدشينها: