شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يناقش زيادة مسارات نقطة الشميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش الاجتماع مشروع تطوير نقطة الشميسي، والهادف لتسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، أيضا تأسيس وتشغيل مركز ريادة الأعمال المجتمعية، الذي يتولى إطلاق مشاريع ريادة أعمال مجتمعية مشتركة في مكة المكرمة وجدة والطائف، وفقا لمستهدفات استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، بحيث تشمل قطاعات الثقافة، الرياضة، الترفيه، منشآت الحج والعمرة، التنمية والإسكان والرعاية الصحية، كما جرى استعراض مبادرة تنمية المحافظات، ودراسة تحسين النقل من مواقف كدي إلى المسجد الحرام.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يناقش زيادة مسارات نقطة الشميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.