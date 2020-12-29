أمير مكة يناقش زيادة مسارات نقطة الشميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس المنطقة الذي جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع مشروع تطوير نقطة الشميسي، والهادف لتسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، أيضا تأسيس وتشغيل مركز ريادة الأعمال المجتمعية، الذي يتولى إطلاق مشاريع ريادة أعمال مجتمعية مشتركة في مكة المكرمة وجدة والطائف، وفقا لمستهدفات استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، بحيث تشمل قطاعات الثقافة، الرياضة، الترفيه، منشآت الحج والعمرة، التنمية والإسكان والرعاية الصحية، كما جرى استعراض مبادرة تنمية المحافظات، ودراسة تحسين النقل من مواقف كدي إلى المسجد الحرام.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.