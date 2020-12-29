خادم الحرمين يدعو سلطان عمان للقمة الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل. وتسلم الرسالة نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد آل سعيد، خلال استقباله في مسقط أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف. وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب. وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.

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