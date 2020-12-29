متابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا. فيما تواصلت أمس الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة القصيم، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية. وشملت جولة رجال الأمن الميدانية الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها. وشملت جولة رجال الأمن الميدانية الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها.

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