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متابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا.

فيما تواصلت أمس الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة القصيم، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشملت جولة رجال الأمن الميدانية الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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