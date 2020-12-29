تجهيز 718 غرفة طبية متنقلة للتطعيم ضد «كوفيد 19 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت 718 غرفة متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث استقبلت مراكز اللقاح في المملكة المواطنين والمقيمين للحصول على جرعات لقاح (فايزر-بيونتك) مجانا ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، لتبدأ معها رحلة الأمل التي لطالما حرصت القيادة عليها منذ الوهلة الأولى الذي انتشر فيها الفيروس ليصبح بعد ذلك جائحة عالمية.

وستعمل الوزارة على فتح العديد من المراكز في مناطق المملكة الأخرى والمحافظات التابعة لها ضمن المرحلة الثانية، لتعمل بذلك على شمولية تلقي اللقاح واستفادة الجميع منه دون استثناء.

وبدأت بشائر الانفراج منذ ظهور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين تلقيه اللقاح، في إشارة إلى نشر الطمأنينة، وحرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مركز اللقاحات تنطلق في ثلاث مناطق رئيسة، وهي الرياض، جدة، الشرقية، لتشمل بعد ذلك مناطق المملكة.

وتسابق الوزارة الزمن عبر تنفيذ أكبر حملة تطعيم ضد الفيروس بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة، في حين تحرص القيادة في المملكة على شمولية اللقاح للجميع دون استثناء ومجانا، إلى جانب تهيئة المراكز في المناطق والمحافظات، وتسهيل الإجراءات في التسجيل الالكتروني، وتنفيذ برنامج الحملة عبر تحديد مستويات المستفيد، بحيث يمكن أن يحصل عليها كبار السن ومن هم في حالة الحاجة إليه ثم بقية المستفيدين، وبذلك هيأت الوزارة المراكز لاستقبال أعداد كبيرة تضمن تنفيذ الخدمة باحترافية.

واستطاعت المملكة تجاوز أزمة الجائحة بأقل الخسائر في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين، وتمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة الجائحة.

وأبدى مستفيدون من الحملة إعجابهم بما شاهدوه من إجراءات تنفيذية رائدة، تمثلت في سرعة وصول اللقاح إلى المملكة بمجرد التأكد من نجاحه وسلامته، إلى جانب تهيئة المراكز المتنقلة واستقبال طلبات المواطنين عبر تطبيق (صحتي) وسهولة الوصول إلى المركز وتلقي الخدمة في فترة قصيرة حتى الخروج من المركز.

وأبدى عدد ممن استفادوا من خدمات مركز اللقاح في الرياض إعجابهم وسرورهم بما شاهدوه من خدمات كبيرة، إلى جانب سعادتهم بانفراج الأزمة مع وصول اللقاح إلى أرض المملكة، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما قدموه للوطن منذ بداية الجائحة.

أبرز مراكز تلقي اللقاحات:

مركز الرياض بصالة المعارض

يعد أحد أكبر المراكز المتنقلة

أنشئ أخيرا ويخدم أكثر من

10 آلاف مستفيد في اليوم الواحد

يمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ

جهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية النوعية المؤهلة

550 غرفة طبية مجهزة

كادر تمريضي متخصص ومدرب

عمله يوميا من الثامنة صباحا حتى 11:30 ليلا

الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

84 غرفة مجهزة بكل الخدمات الطبية

مصممة بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة

يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة

مركز المعارض الدولية بالظهران

84 غرفة مجهزة لتلقي اللقاحات