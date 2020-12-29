شكرا لقرائتكم خبر التحذير من 3 منتجات توابل تستخدم صبغة محظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات توابل، بسبب احتوائها على صبغة (Sudan I) المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية، لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن المنتجات هي: مسحوق فلفل أحمر وبهارات عثماني بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية.

وأشارت إلى أن صبغة (Sudan I) تضاف لتعزيز اللون الأحمر في المنتجات الغذائية، وهي مادة تحظر إضافتها للمنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها حفاظا على صحتهم، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحذرت الهيئة من جل معقم لليدين يحمل اسم Rimaz Hand Sanitizer 100 ml ينتجه مصنع Rimaz Ithalat ihracat، بسبب احتوائه على نسبة من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت أنها حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Rimaz Hand Sanitizer 100 ml على نسبة من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وأشارت إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

المنتجات المحظورة: