وزارة الصحة: 7 لقاحات متعددة المميزات.. والفاعلية

أوضحت وزارة الصحة الفرق بين أنواع اللقاحات والتحصينات بناء على طريقة وآلية عملها ومميزاتها.

وشاركت وزرة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها ما يلي «اللقاحات متنوعة بكيفية عملها ومميزاتها، تعرّف على أي من هذه الأنواع ينتمي إلى لقاح كورونا».

أنواع اللقاحات

وبينّت وزارة الصحة، أن هناك 7 أنواع من اللقاحات يتم تصنيفها بناء على عدة عوامل أهمها العامل الممرض أو ما يعرف اصطلاحًا بـ«المستضد» وكيفية عمله ومميزاته.

وحددت وزارة الصحة، مميزات كل نوع من أنواع اللقاحات والتحصينات التي يتم تصنيفها وفقًا لـ«المستضد» وهي كالتالي:

- لقاحات مستضدات فيروس حي مضعف ولكنه لا يسبب المرض ومميزاته أنه يحث مناعة الجسم على نفس الاستجابة من العدوى الطبيعية.

- لقاحات مستضدات فيروس كامل معطل ومن مميزاته أنه يستحث استجابة قوية للأجسام المضادة.

- لقاحات مستضد وحدات البروتين المشتق من العامل الممرض ومن مميزاته أن له أثار أقل من الفيروس الكامل.

- لقاحات المستضد المهجن وفيها يتم استخدام الخلية المضيفة للتعبير عن العامل الممرض ويتميز أنه لا يحتاج لإنتاج الفيروس بالكامل.

- لقاحات العامل الممرض الببتيدات ويتم إنتاج جزء من المستضد مخبرًا وتتميز بسرعة تطويرها مثل بعض لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

- لقاحات العامل الممرض الناقل الفيروسي المكرر أو غير المتماثل ويتم التعبير عن المستضد الفيروسي بفيروس غير ممرض وتتميز بسرعة تطويرها.

- لقاحات مستضدات الحمض النووي ويتم فيها ترميز الحمض النووي والحمض النووي الريبي لبروتين فيروسي وتتميز بمناعة خلوية قوية وسرعة تطويرها ومن أبرز أمثلتها بعض لقاحات جائحة كوفيد-19.

وفيما يتعلق بلقاح كورونا المستجد، كشفت وزارة الصحة أن أكثر من (700) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

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