ضبط 100 بدلة عسكرية و7000 نوط ورتبة مخالفة بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 100 بدلة عسكرية و7000 من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة.

وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط عامل بمحل يبيع الرتب والأنواط والخياطة العسكرية دون تراخيص، وتم تسليمه للدوريات الأمنية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة الكثير من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.