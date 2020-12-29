الزعاق: نعيش أول أيام الشولة وأطول ليالي العام

أكد انتهاء المربعانية خلال 13 يومًا
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إننا نبدأ اليوم أول أيام الشولة وهي النجم الثالث من نجوم المربعانية.
وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أمامنا 13 يومًا لنهاية موسم المربعانية والتي يعقبها موسم الشبط، مشيرا إلى أن نجم الشولة، نمر خلاله بالبرد ونعيش به أطول ليالي العام.
كان الزعاق أكد في وقت سابق، أنَّ البرد خلال هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي؛ لأننا نعيش في حيز الأيام الأبرد في السنة وهي أربعين يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم «النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني».
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