تورُّط شخص في سرقة معدات بأحياء المدينة قبل سقوطه في قبضة الشرطة

تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة..
ألقت شرطة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص لتورطه بسرقة (6) معدات من عدة أحياء، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم حسين القحطاني.
جاء ذلك بعد المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة (6) معدات؛ وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، وتم القبض عليه متلبسًا وهو يقود إحداها، وقد تم استرداد (3) منها، وتقدر قيمة المعدات المسروقة نحو (707,000) ريال.
أشار المتحدث الإعلامي إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تورُّط شخص في سرقة معدات بأحياء المدينة قبل سقوطه في قبضة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.