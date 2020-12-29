تورُّط شخص في سرقة معدات بأحياء المدينة قبل سقوطه في قبضة الشرطة

ألقت شرطة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص لتورطه بسرقة (6) معدات من عدة أحياء، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم حسين القحطاني.

جاء ذلك بعد المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة (6) معدات؛ وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، وتم القبض عليه متلبسًا وهو يقود إحداها، وقد تم استرداد (3) منها، وتقدر قيمة المعدات المسروقة نحو (707,000) ريال.

أشار المتحدث الإعلامي إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.