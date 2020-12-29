25 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في الرياض

استمر التطعيم بلقاح كورونا في الرياض، فيما يواصل المواطنون تسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح.

وتلقى 25 ألف شخص اللقاح حتى الآن في الرياض، فيما أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن لقاحات كورونا ستتوافر في جميع المناطق خلال 3 أسابيع، وفق «العربية».

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقدم بالشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح وزير الصحة، أن «ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، مشيرًا إلى أن تلك السياسة تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

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