السعودية اليوم / الإمارات تعلن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا



أبوظبي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الإمارات اليوم، تسجيل إصابات محدودة بالسلالة الجديدة من فيروس

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر الحمادي: إنه في ضوء ظهور طفرة جديدة في بريطانيا وفي ظل عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في البلاد، ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

// انتهى //

21:36ت م

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أبوظبي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الإمارات اليوم، تسجيل إصابات محدودة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر الحمادي: إنه في ضوء ظهور طفرة جديدة في بريطانيا وفي ظل عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في البلاد، ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم.// انتهى //21:36ت م0168

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