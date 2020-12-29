السعودية اليوم / الجزائر تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 357 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2745 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 336 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66214 حالةً.

// انتهى //

20:55ت م

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الجزائر 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 98988 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2745 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 336 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66214 حالةً.// انتهى //20:55ت م0164

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