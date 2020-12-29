السعودية اليوم / لبنان تسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 2298 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 125473، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1430 حالةً بعد تسجيل 21 حالة وفاة.

// انتهى //

20:37ت م

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بيروت 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 175118 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 125473، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1430 حالةً بعد تسجيل 21 حالة وفاة.// انتهى //20:37ت م0157

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