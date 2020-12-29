السعودية اليوم / اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 100 بدلة عسكرية و7000 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة



الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أمس (100) بدلة عسكرية و(7000) قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط عامل بمحل يبيع الرتب والأنواط والخياطة العسكرية دون تراخيص، وتم تسليمه للدوريات الأمنية تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة الكثير من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

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19:57ت م

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