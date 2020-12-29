

المدينة المنورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة (6) معدات ، وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، و تم القبض عليه متلبساً وهو يقود إحداها ، وقد تم استرداد (3) منها ، وتقدر قيمة المعدات المسروقة حوالي (707,000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة ، وإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

19:55ت م

0152





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة المدينة المنورة : القبض على شخص لتورطه بسرقة (6) معدات من عدة أحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.