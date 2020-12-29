السعودية اليوم / رئيس جامعة القصيم يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة



بريدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود في مكتبه اليوم سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ .

وناقشا خلال الاستقبال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المتابعة لطلبة المنح من دولة سنغافورة الذين يدرسون بالجامعة، والاطمئنان على انتظامهم في العملية التعليمية.

ورحب معالي رئيس الجامعة بالسفير، مثنيًا على حرصه على متابعة طلاب بلاده الذين يدرسون ضمن طلاب المنح بالجامعة، مؤكدًا اهتمام ورعاية الجامعة وعنايتها بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لكل طلاب المنح بمختلف كلياتها، حيث يحرص منسوبو الجامعة دوماً على أن يكون طلابها بجميع جنسياتهم من الطلبة المميزين في خدمة دينهم وأوطانهم.

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19:34ت م

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