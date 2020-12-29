شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الإجابة على 28 مليون نموذج اختبار في «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التعليم، الإجابة على نحو 28 مليون نموذج اختبار، خلال الأسبوع الأول من الاختبارات في " منصة مدرستي ". وأوضحت أن عدد الاختبارات المنشأة من المعلمين للمواد بلغ 3.8 مليون اختبار، أما عدد تذاكر الدعم الفني التى تلقتها مراكز الاتصال الموحد في الأسبوع الأول من الاختبارات بلغ 1142.

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