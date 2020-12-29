شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان تطلع على خدمات «تراحم الشرقية» للسجناء والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية أمس، اجتماعاً مع مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة نوال البواردي بمقر اللجنة في الدمام.

واستعرض الاجتماع أبرز الخدمات الخيرية والإنسانية التي تقدمها اللجنة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهتين لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في الاهتمام بحقوق السجناء، وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيًا، وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، وكذلك توفير الرعاية لأسرهم.

وأكدت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالشرقية أن الجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها تراحم الشرقية وتقدمها لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق الإنسان في المملكة وأن فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية يتطلع لتطوير آلية التعاون مع الجهات كافة للوصول إلى أهداف الهيئة ممثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمه المعمول بها.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف الراشد، أن اللجنة حملت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية الاهتمام بأسر السجناء والمفرج عنهم، وتقديم عديد من البرامج الرعوية والتنموية لمستفيديها وتسعى جاهدة لتطوير آلية العمل باستمرار،وتعقد الشراكات مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.