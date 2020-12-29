شكرا لقرائتكم خبر عن جولات أمنية ميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية جولاتها الميدانية ،لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وشملت الجولة الميدانية, الأسواق التجارية بمدينة الدمام وسوق الخضار المركزي، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.

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