شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الخدمات والتكدس.. مطالب أهالي حي المنار على طاولة " بلدي الشرقية" والان نبدء بالتفاصيل

يعقد المجلس البلدي لامانة المنطقة الشرقية الان اجتماعاً مع اهالي حي المنار بالدمام بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري و عدد من اعضاء المجلس البلدي وامانة المنطقة الشرقية و ممثلي اهالي الحي . وبدأ المواطنين بطرح مطالبهم على ممثلي المجلس وامانة الشرقية مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس في الحي وذلك لما يعانيه من نقص في الخدمات وايجاد حلول لهذه المطالبات من نقص في النظافة وتكدس الشاحنات وعدد من الجوانب التي تشوه الحي ، وقد وجه رئيس المجلس الجهات ذات العلاقة بضرورة سرعة ايجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل .

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