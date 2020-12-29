وفاة حاتم علي.. وداعًا أيها المخرج العبقرى صاحب «صلاح الدين»

رحل عن عالمنا المخرج السورى حاتم على صباح اليوم الثلاثاء فى العاصمة المصرية القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكان المخرج السورى يقيم فى فندق الماريوت بالقاهرة، قبل وفاته، حيث عثر مسئولو الفندق عليه متوفيا فى غرفته خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية.

دفن الجثمان فى موطنه

وقد استقرت أسرة المخرج الراحل على دفن جثمانه فى بلده سوريا وتحديدا فى دمشق، ويحاول الفنان الكبير جمال سليمان ابن بلده حيث إنه سورى الأصل الانتهاء بأقصى سرعة من استخراج شهادة الوفاة وإجراءات سفر الجثمان إلى موطنه دمشق.

تاريخ مشرف

وُلد المخرج الكبير حاتم على فى مطلع ستينيات القرن الماضي، وتخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية بدمشق، وذلك فى منتصف الثمانينيات.

ومن الجدير بالذكر أن حاتم على بدأ حياته الفنية من خلال التمثيل، ولكنَه لم يحقق النجاح والشهرة إلا عندما عمل بالإخراج، واستطاع أن يترك فى رصيده وفى ذاكرة العالم العربى العديد من الأعمال الفنية التى لن تمحى من ذاكرة الجمهور العربي.

أهم أعمال حاتم على الفنية

يُعد المخرج السورى حاتم على من أكثر الأسماء العربية شهرةً فى الدراما العربية، وذلك لأهمية الأعمال الدرامية التى قدمها للجمهور العربى وتركت علامة لن تمحى من ذاكرته مثل «الفاروق عمر»، «صلاح الدين الأيوبي» الذى تمت دبلجته للعديد من اللغات، «الفصول الأربعة»، «ثلاثية الأندلس»، «الزير سالم»، «الملك فاروق» و«التغريبة الفلسطينية»، بالإضافة إلى الأعمال المصرية التى قدمها وكان آخرها مسلسل «أهو ده اللى صار»، كما أخرج مسلسل «حجر جهنم».

هذا، وكان المخرج حاتم على يجهز عملا دراميا ضخما، يتحدث عن الحرب العالمية الأولى، ولكن لم يمهله القدر الانتهاء من هذا العمل.