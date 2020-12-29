حجز طيران أديل.. مواعيد العمل وخطوات تغيير موعد رحلة

حجز طيران أديل شركة طيران الاقتصادية السعودية، من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد الشركة من أكبر شركات الطيران في المملكة والشرق الأوسط، وأصبحت ذراعا اقتصاديا للخطوط الجوية السعودية من خلال خطة التحول الوطني 2020 وذلك لمواكبة التطور الإلكتروني والتكنولوجي في المملكة.

ونتعرف في السطور التالية عن شركة اديل السعودية، وطريقة حجز وكيفية تعديل حجز طيران أديل ورابط الشركة وغيرها من المعلومات الهامة.

طيران أديل

يعد طيران أديل من أحدث طيران اقتصادي في المملكة العربية السعودية، أذ تم تأسيسها في 2016، بعد تزايد الطلب علي السفر الجوري بأسعار مناسبة واقتصادية في المملكة والوطن العرب.

وتعتبر الشركة الذراع الاقتصادي للخطوط الجوية السعودية، اتي أطلقتها ضمن استراتيجية التحول الوطني 2020 في المملكة والتي تهدف لتطوير ورفع مستوي الخدمات في الشركات.

وكانت أول رحلة لأديل في ديسمبر عام 2017 وكانت من مدينة جدة إلي العاصمة الرياض وكانت بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 87، وتم تصميم مقاعد الطائرات الخاصة بها لتكون مريحة وعملية في ذات الوقت حيث تتوفر وصلة يو اس بي لشحن الأجهزة الإلكترونية وحامل للجوالات والأجهزة اللوحية.

الحجز في طيران أديل ومواعيد العمل

أتاحت شركة أديل رقم موحد لجميع العملاء يمكن من خلال الاستفستار وإنهاء جميع المعاملات المختلفة، والاستعلام عن طرق الحجز من خلال مجموعة ميزة من الموظفين الذين يردون بشكل سريع ويمكن التواصل مع شركة أديل عن طرق الأرقام التالية:

الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية: 920000212 .

الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية: يمكن الاتصال علي 00966126539515.

الاتصال علي الإدارة العامة: 00954161212966.

وتعمل شركة طيران أديل من يوم السبت إلي يوم الخميس من الساعة السابعة صباحا وحتي الساعة 22 مساءا بتوقيت السعودية ويوم الجمعة من الساعة 13 مساءا وحتي الساعة 22 مساءا بتوقيت السعودية .

تعديل حجز طيران أديل والرسوم المقررة

أتاحت شركة طيران أديل، لعملائها إمكانية تعديل الحجز الخاص بالمسافرين، بخطوات بسيطة، عبر الدخول إلي الموقع الرسمي للشركة وتعديل وقت وتاريخ الرحلة علي نفس الواجهة ويمكن التعديل قبل إقلاع الرحلة بـ 90 دقيقة عبر الموقع الرسمي، علي أن تكون رسوم تعديل حجز الطيران هو 82 ريال سعودي لكل مسافر علي نفس الوجه ويمكن تعديل حجز الطيران عبر إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لشركة طيران أديل السعودية. الذهاب إلي إدارة حجزي من أعلي الشاشة الرئيسية. إدخال معلومات الحجز وهي: مرجع الحجز- اسم العائلة الضغط علي أيقونة “استمرار” وكتابة باقي المعلومات المطلوب. تحديد التوقيت المناسب للسفر مرة أخري.

إلغاء حجز طيران أديل

وفرت شركة أديل للطيران إمكانية إلغاء حجز الرحلة للحاجزين في خطوطها بكل سهولة عبر زيارة الموقع الرسمي للشركة بخطوات بسيطة، وحسب شروط وأحكام الشركة يمك استرجاع المبلغ المدفوع في حجز التذكرة، ولكن لا يمكن إلغاء الحجز بشكل نهائي ويمكن للعملاء تغيير موعد الرحلة لموعد أخر بشرط إبلاغ الشركة قبل إقلاع الطائرة بنحو 3 ساعات علي الأقل والا يتم فقدان الحجز والتذكرة.

ويمكن للمسافرين إلغاء حجز الرحلة عبر الدخول إلي الموقع الرسمي للشركة والتواصل مع موظفي خدمة الدعم الفني قبل الموعد المحدد للرحلة وتحديد موعد آخر، وترد خدمة موظفي الدعم الفني علي جميع التساؤلات الخاصة بالشركة وتقدم جميع الخدمات للعملاء.

رابط شركة طيران اديل

وفرت شركة طيران أديل السعودية، موقع رسمي لها، يمكن للأشخاص من خلاله التعرف علي جميع الخدمات والمعلومات حول الشركة وحول الرحلات الجوية ومواعيدها وعند التعرض لأي مشكلة خاصة بالحجوزات والاستفسار ومعرفة أسعار الرحلات وغيرها من الخدمات.