شكرا لقرائتكم خبر عن سارق المعدات الـ 6 في قبضة شرطة المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة (6) معدات، وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة.

وأوضح المتحدث أنه تم القبض عليه متلبساً وهو يقود إحداها، وتم استرداد (3) منها، وتقدر قيمة المعدات المسروقة بحوالى (707,000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.