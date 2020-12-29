شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة «الخوارج شرار الخلق» في أحد رفيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، حملة «الخوارج شرار الخلق»، بحضور مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر الشهري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المحافظة، والتي نظمها مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكرم محافظ أحد رفيدة الجهات الحكومية المشاركة في حملة «الصلاة نور» والتي تم تدشينها مسبقاً في المحافظة.



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