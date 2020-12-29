شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: «الحائط» عاصمة للسياحة مستقبلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وألقى محافظ الحائط كلمة خلال حفل الأهالي المعد بهذه المناسبة نوه فيها بدعم القيادة الرشيدة لمشاريع وتنمية المحافظة بمتابعة من أمير منطقة حائل ونائبه، مشيداً بما تحقق من مشاريع تطويرية في المحافظة، متطلعاً إلى المزيد من النماء في مختلف المجالات في ظل الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة. ثم شاهد الجميع عرضا مرئياً عن الآثار التاريخية في محافظة الحائط وما تحتوي عليه من رسومات وقلاع وحصون يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.

وأكد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد حرصه على كل ما يعود على المحافظة وأهلها بالخير والنماء، متطلعاً لأن تكون الحائط عاصمة للسياحة مستقبلاً بتعاون الإدارات الحكومية والأهلية والأهالي، سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه وأن يديم الأمن والاستقرار.